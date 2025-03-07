Бобровский вошел в десятку лучших вратарей в истории НХЛ по числу побед

«Флорида» дома победила «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отыграл на ноль, отразив 16 бросков по воротам. Эта победа стала для 36-летнего россиянина 423-й за карьеру в НХЛ.

По этому показателю он догнал Тони Эспозито и вошел в десятку лучших голкиперов по числу побед в истории НХЛ.

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. До этого он также играл в НХЛ за «Филадельфию» и «Коламбус».