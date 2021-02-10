Бобровский вошел в десятку голкиперов-разочарований на старте сезона по версии The Hockey News

Журнал The Hockey News составил список из десяти голкиперов НХЛ, которые неудачно выступают на старте сезона-2020/21.

В этот список попал российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. 32-летний голкипер, который зарабатывает 10 миллионов долларов в год, на старте регулярного чемпионата провел 5 матчей. Он отражает 89,9 процента бросков при коэффициенте надежности 3,08.

В список разочарований также попали: Джонатан Куик («Лос-Анджелес»), Тристан Джарри («Питтсбург»), Мэтт Мюррей («Оттава»), Мартин Джонс («Сан-Хосе»), Юусе Сарос («Нэшвилл»), Брэйден Холтби («Ванкувер»), Микко Коскинен («Эдмонтон»), Картер Харт («Филадельфия») и Джеймс Раймер («Каролина»).