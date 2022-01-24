Бобровский в матче с «Сиэтлом» пропустил две шайбы за 17 секунд

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Флориду». Во втором периоде при счете 1:1 «Кракен» забросили две шайбы за 17 секунд — отличились Янни Гурд (30:02) и Колин Блэквелл (30:19). В воротах «Пантерз» играет Сергей Бобровский. TWO GOALS IN 17 SECONDS. ? pic.twitter.com/JplPHNTkSV — NHL (@NHL) January 24, 2022