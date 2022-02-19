Бобровский в матче с «Миннесотой» эффектно спас свои ворота от гола Фиалы

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Миннесотой».

Во время одной из атак «Уайлд» во втором периоде форвард Кевин Фиала переправлял шайбу в ворота с нескольких сантиметров от штанги, однако вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский успел вытянуться и спасти свою команду от гола.