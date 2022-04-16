Бобровский установил рекорд среди вратарей «Флориды» по победам за сезон

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Виннипег» (6:1).

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 бросков. 33-летний россиянин стал первым вратарем в истории франшизы с 36 победами за сезон. Ранее Роберто Луонго победил в 35 матчах (2015/16 и 2005/06).

В текущем сезоне Бобровский провел 49 матчей, трижды сыграв на ноль и пропустив 125 шайб при 91,2 процента отраженных бросков.