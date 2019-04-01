Бобровский - третья звезда дня в НХЛ

Нападающий "Детройта" Энтони Манта, набравший 5 (3+2) очков в матче регулярного чемпионата с "Бостоном" (6:3), признан первой звездой дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги.

Второй звездой стал вратарь "Аризоны" Дарси Кемпер. В матче с "Миннесотой" (4:0) он отразил все 39 бросков.

Третьей звездой дня признан российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский. От отразил все 38 бросков в игре с "Баффало" (4:0).

Отметим, что в этом сезоне на счету Бобровского 9 сухих матчей. Он лидирует в лиге по этому показателю.