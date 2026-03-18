Бобровский сыграл 800-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и стал рекордсменом среди российских вратарей

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский начал матч регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» в стартовом составе. Для него эта игра стала 800-й за карьеру.

37-летний россиянин теперь является рекордсменом по этому показателю среди российских вратарей. Он опередил Николя Хабибулина, который провел 799 матчей.

Бобровский начал карьеру в 2010 году. Он не был задрафтован ни одним из клубов, поэтому в мае подписал контракт с «Филадельфией». В 2012-м он перебрался в «Коламбус», а с 2019-го выступает за «Пантерз».

В 799 матчах Бобровский одержал 533 победы с процентом отраженных бросков — 91,3. Он является первым российским вратарем в истории НХЛ с 400 победами в лиге. Также он быстрее всех достиг этой отметки среди всех голкиперов (за 707 матчей)