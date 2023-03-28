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Сегодня, 02:07

Бобровский сыграет в воротах «Флориды» в матче против «Оттавы»

Сергей Разин
корреспондент
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде сыграет с «Оттавой».

В воротах «Пантерз» с первых минут выйдет Сергей Бобровский, защитник «Сенаторз» Артем Зуб сыграет в первом звене.

Матч «Оттава» — «Флорида» пройдет сегодня, 28 марта и начнется в 2:00 мск.

НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Флорида Пантерз
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НХЛ: «Оттава» — «Флорида», «Анахайм» — «Колорадо» и другие матчи 28 марта
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