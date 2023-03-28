Бобровский сыграет в воротах «Флориды» в матче против «Оттавы»
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде сыграет с «Оттавой».
В воротах «Пантерз» с первых минут выйдет Сергей Бобровский, защитник «Сенаторз» Артем Зуб сыграет в первом звене.
Матч «Оттава» — «Флорида» пройдет сегодня, 28 марта и начнется в 2:00 мск.
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2.04
|28.03
|02:00
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Оттава – Флорида
|- : -
|28.03
|02:00
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Баффало – Монреаль
|- : -
|28.03
|02:30
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Айлендерс – Нью-Джерси
|- : -
|28.03
|03:00
|
Миннесота – Сиэтл
|- : -
|28.03
|05:00
|
Аризона – Эдмонтон
|- : -
|28.03
|05:00
|
Анахайм – Колорадо
|- : -
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