Бобровский сыграет в воротах «Флориды» в матче против «Оттавы»

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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде сыграет с «Оттавой».

В воротах «Пантерз» с первых минут выйдет Сергей Бобровский, защитник «Сенаторз» Артем Зуб сыграет в первом звене.

Матч «Оттава» — «Флорида» пройдет сегодня, 28 марта и начнется в 2:00 мск.