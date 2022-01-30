Бобровский сыграет в старте «Флориды» против «Сан-Хосе»

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Сан-Хосе».

В воротах «Пантерз» с первых минут сыграет Сергей Бобровский, в запасе остался Йонас Йоханссон.

В текущем сезоне 33-летний россиянин провел 30 матчей, сделав один шатаут при 92,2 процента отраженных бросков.

Матч «Флорида» — «Сан-Хосе» пройдет сегодня, 30 января и начнется в 3:00 мск.