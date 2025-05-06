Бобровский стал вторым российским вратарем, который провел 100 матчей в плей-офф НХЛ

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский принял участие в первом матче второго раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (4:5).

В этой игре 36-летний голкипер отразил 24 броска по своим воротам из 29. Первый гол он пропустил на 33-й секунде.

Матч с «Торонто» стал 100-м для Бобровского в плей-офф НХЛ. Он второй российский вратарь, достигший данной отметки. Ранее это удалось только Андрею Василевскому, на счету которого 120 игр в Кубке Стэнли.

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. До этого россиянин играл за «Коламбус» и «Филадельфию». Он является двукратным обладателем «Везина Трофи».