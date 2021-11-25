Бобровский стал второй звездой матча с «Филадельфией»
Вратарь «Флориды» Бобровский признан второй звездой матча с «Филадельфией»
06:10
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:1 ОТ).
Россиянин отразил 32 из 33 бросков по своим воротам.
Первой звездой встречи стал защитник «Флориды» Аарон Экблад, на счету которого голевой пас и победная шайба в овертайме.
Третья звезда — вратарь «Филадельфии» Мартин Джонс, который отразил 43 из 45 бросков по своим воротам.
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