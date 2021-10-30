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Бобровский стал второй звездой матча против «Детройта»

06:43
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:2 ОТ).

33-летний россиянин отразил 28 бросков из 30. Первой звездой стал голкипер «Ред Уингз» Алекс Неделькович, третья звезда — форвард «Пантерз» Александр Барков.

На счету Бобровского 6 матчей в сезоне, в которых он пропустил 11 шайб при 94,4 процента отраженных бросков.

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Сергей Разин все материалы автора
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