Бобровский стал второй звездой матча «Флорида» — «Виннипег»

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский признан второй звездой матча против «Виннипега» (5:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

36-летний россиянин отыграл на ноль, отразив 27 бросков по своим воротам.

Первой звездой матча стал форвард «Флориды» Александр Барков. Финн отличился одним голом и двумя результативными передачами. Третьей звездой выбран еще один нападающий «Пантерз» Сэм Райнхарт, набравший 3 (0+3) очка.