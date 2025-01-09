Бобровский стал третьим вратарем, выигравшим матчи против 33 разных клубов НХЛ

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал третьим голкипером в истории НХЛ, выигравшим матчи против 33 разных клубов.

9 января «Пантерз» в гостях переиграли «Юту» со счетом 4:1, это была первая игра россиянина с новичком лиги. Помимо Бобровского, победы в матчах с 33 разными командами НХЛ одерживали голкипер «Нью-Джерси» Джейк Аллен и вратарь «Лос-Анджелеса» Дарси Кемпер,

Всего на счету 36-летнего россиянина 728 матчей в НХЛ, в которых он одержал 414 побед и 45 раз сыграл на ноль.