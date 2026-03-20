Бобровский стал третьим вратарем в истории «Флориды» с 20 «сухими» матчами

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский помог своей команде победить «Эдмонтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0).

Хозяева нанесли 21 бросок в створ ворот Бобровского. 37-летний россиянин отразил все и был признан второй звездой встречи.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Бобровский стал третьим вратарем в истории «Флориды», оформившим 20 шатаутов, присоединившись к чеху Томашу Вокоуну (23) и канадцу Роберто Луонго (38).

В сезоне-2025/26 Бобровский в 47 матчах пропустил 137 голов, в четырех встречах сыграл на ноль. Его средний коэффициент надежности составляет 3,0, а процент отраженных бросков — 87,8.

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