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Бобровский стал третьей звездой матча с «Чикаго»

06:59
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:2).

Российский голкипер отразил 30 бросков по своим воротам. Первой звзедой стал форвард «Пантерз» Александр Барков, второй звездой — еще один нападающий победителей Энтони Дюклер.

После этого матча «Флорида» с 40 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Чикаго» с 33 очками — на четвертом месте.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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