Бобровский стал третьей звездой матча с «Чикаго»
06:59
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:2).
Российский голкипер отразил 30 бросков по своим воротам. Первой звзедой стал форвард «Пантерз» Александр Барков, второй звездой — еще один нападающий победителей Энтони Дюклер.
После этого матча «Флорида» с 40 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Чикаго» с 33 очками — на четвертом месте.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...