Бобровский стал третьей звездой дня в НХЛ

Российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского признали третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

11 декабря 36-летний вратарь пропустил одну шайбу и отразил 17 бросков в матче «Пантерз» с «Сиэтлом» (2:1 Б).

Первой звездой дня стал форвард «Колорадо» Микко Рантанен, набравший 5 (3+2) очков в игре против «Питтсбурга» (6:2). Второй звездой назвали голкипера «Торонто» Энтони Столарца, отразившего 38 бросков в матче с «Нью-Джеси» (2:1 ОТ).