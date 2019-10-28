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Бобровский стал шестым вратарем «Флориды», который набирал очки в шести и более матчах подряд дебютного сезона

08:51
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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский помог своей команде обыграть «Эдмонтон» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Он отразил 24 броска соперников.

Бобровский стал шестым вратарем в истории команды, который помогал своим партнерам набирать очки в шести и более играх подряд. До этого «Пантерс» набирали очки в шести матчах подряд при Томаше Вокоуне, Эде Белфоре и Джоне Ванбисбруке.

Семь матчей с очками подряд в активе Марка Фитцпатрика, а также Эда Белфора в том же дебютном для него сезоне-2006/07. Лучший результат у Майка Вернона — восемь матчей с очками.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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