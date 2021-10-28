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Бобровский стал первым вратарем в истории «Флориды», которому удалось выиграть все 5 матчей на старте сезона

10:49
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский помог своей команде обыграть «Бостон» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

33-летний россиянин отразил 30 бросков из 31. Победа над «Бостоном» стала для него пятой подряд с начала сезона-2021/22.

Бобровский стал первым вратарем в истории «Флориды», которому удалось одержать пять побед в первых пяти матчах сезона, сообщает официальный сайт НХЛ.

Отметим, что «Флорида» выиграла 7 матчей из 7 в нынешнем сезоне.

Дополнительная информация:

https://media.nhl.com/public/news/15343?utm_source=live-updates&utm_medium=twitter

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Иван Торопцев все материалы автора
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