Бобровский стал первым вратарем в истории «Флориды», которому удалось выиграть все 5 матчей на старте сезона
10:49
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский помог своей команде обыграть «Бостон» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
33-летний россиянин отразил 30 бросков из 31. Победа над «Бостоном» стала для него пятой подряд с начала сезона-2021/22.
Бобровский стал первым вратарем в истории «Флориды», которому удалось одержать пять побед в первых пяти матчах сезона, сообщает официальный сайт НХЛ.
Отметим, что «Флорида» выиграла 7 матчей из 7 в нынешнем сезоне.
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