Бобровский стал первым вратарем в истории «Флориды», которому удалось выиграть все 5 матчей на старте сезона

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский помог своей команде обыграть «Бостон» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

33-летний россиянин отразил 30 бросков из 31. Победа над «Бостоном» стала для него пятой подряд с начала сезона-2021/22.

Бобровский стал первым вратарем в истории «Флориды», которому удалось одержать пять побед в первых пяти матчах сезона, сообщает официальный сайт НХЛ.

Отметим, что «Флорида» выиграла 7 матчей из 7 в нынешнем сезоне.