Бобровский стал первой звездой матча «Рейнджерс» — «Флорида»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Флорида» (1:3). Все трое были выбраны из состава победителей.
Первой звездой признан российский голкипер Сергей Бобровский. 36-летний россиянин отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|7
|5
|2
|11
|2
|Нью-Джерси
|10
|5
|5
|11
|3
|Вашингтон
|6
|5
|1
|10
|4
|Питтсбург
|8
|3
|5
|7
|5
|Каролина
|5
|3
|2
|6
|6
|Коламбус
|6
|3
|3
|6
|7
|Айлендерс
|6
|2
|4
|6
|8
|Филадельфия
|7
|1
|6
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|2
|Оттава
|6
|4
|2
|8
|3
|Тампа-Бэй
|7
|4
|3
|8
|4
|Детройт
|7
|4
|3
|8
|5
|Торонто
|8
|4
|4
|8
|6
|Баффало
|8
|3
|5
|7
|7
|Бостон
|8
|3
|5
|7
|8
|Монреаль
|7
|2
|5
|5
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|6
|6
|0
|12
|2
|Миннесота
|7
|5
|2
|12
|3
|Даллас
|8
|6
|2
|12
|4
|Сент-Луис
|8
|5
|3
|10
|5
|Юта
|7
|4
|3
|9
|6
|Колорадо
|7
|3
|4
|6
|7
|Чикаго
|7
|2
|5
|5
|8
|Нэшвилл
|6
|1
|5
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|6
|5
|1
|11
|2
|Вегас
|7
|4
|3
|9
|3
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|4
|Лос-Анджелес
|7
|3
|4
|8
|5
|Сиэтл
|7
|4
|3
|8
|6
|Анахайм
|6
|3
|3
|7
|7
|Эдмонтон
|7
|2
|5
|5
|8
|Сан-Хосе
|7
|0
|7
|2
Результаты / календарь
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30.10
|25.10
|02:00
|
Рейнджерс – Флорида
|1 : 3
|25.10
|02:00
|
Торонто – Сент-Луис
|1 : 5
|25.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Миннесота
|2 : 4
|25.10
|02:00
|
Детройт – Нью-Джерси
|5 : 3
|25.10
|02:00
|
Бостон – Даллас
|2 : 5
|25.10
|04:00
|
Юта – Колорадо
|- : -
|25.10
|04:00
|
Калгари – Каролина
|- : -
|25.10
|05:00
|
Сиэтл – Виннипег
|- : -
|25.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|- : -
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