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Сегодня, 05:24

Бобровский стал первой звездой матча «Рейнджерс» — «Флорида»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сергей Бобровский.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Флорида» (1:3). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский голкипер Сергей Бобровский. 36-летний россиянин отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.

Сергей Бобровский. «Флорида» обыграла «Рейнджерс», Бобровский сделал 24 сэйва

Сергей Бобровский
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 7 5 2 11
2 Нью-Джерси 10 5 5 11
3 Вашингтон 6 5 1 10
4 Питтсбург 8 3 5 7
5 Каролина 5 3 2 6
6 Коламбус 6 3 3 6
7 Айлендерс 6 2 4 6
8 Филадельфия 7 1 6 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 9 5 4 11
2 Оттава 6 4 2 8
3 Тампа-Бэй 7 4 3 8
4 Детройт 7 4 3 8
5 Торонто 8 4 4 8
6 Баффало 8 3 5 7
7 Бостон 8 3 5 7
8 Монреаль 7 2 5 5
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 6 6 0 12
2 Миннесота 7 5 2 12
3 Даллас 8 6 2 12
4 Сент-Луис 8 5 3 10
5 Юта 7 4 3 9
6 Колорадо 7 3 4 6
7 Чикаго 7 2 5 5
8 Нэшвилл 6 1 5 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 6 5 1 11
2 Вегас 7 4 3 9
3 Ванкувер 6 3 3 8
4 Лос-Анджелес 7 3 4 8
5 Сиэтл 7 4 3 8
6 Анахайм 6 3 3 7
7 Эдмонтон 7 2 5 5
8 Сан-Хосе 7 0 7 2
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30.10
25.10 02:00
Рейнджерс – Флорида
 1 : 3
25.10 02:00
Торонто – Сент-Луис
 1 : 5
25.10 02:00
Тампа-Бэй – Миннесота
 2 : 4
25.10 02:00
Детройт – Нью-Джерси
 5 : 3
25.10 02:00
Бостон – Даллас
 2 : 5
25.10 04:00
Юта – Колорадо
 - : -
25.10 04:00
Калгари – Каролина
 - : -
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