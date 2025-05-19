Бобровский стал десятым вратарем в истории НХЛ, выигравшим свои первые три седьмых матча в карьере

«Флорида» в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Торонто» (6:1).

Для вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского это третья победа в седьмых матчах плей-офф в первых таких играх в его карьере. 36-летний россиянин стал 10-м вратарем в истории лиги с таким показателем.

В текущем плей-офф Бобровский провел 12 матчей, в которых дважды сыграл на ноль и отразил 90,1 процента бросков при коэффициенте надежности 2.31.