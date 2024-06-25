Бобровский стал 11-м вратарем в истории НХЛ, победившим в Кубке Стэнли в возрасте 35 лет и старше

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский выиграл Кубок Стэнли в возрасте 35 лет и 278 дней. В финальной серии плей-офф НХЛ-2024 «Пантерз» победили «Эдмонтон» (4-3).

Бобровский стал 11-м голкипером в истории НХЛ, одержавшим победу в розыгрыше Кубка в возрасте 35 лет и старше, и пятым за последние 55 лет, после Тима Томаса («Бостон» в 2011 году), Криса Осгуда («Детройт» в 2008 году), Доминика Гашек («Детройт» в 2002) и Патрика Руя («Колорадо» в 2001).

Бобровский впервые стал обладателем Кубка Стэнли. 35-летний россиянин выступает за «Флориду» с 2019 года.