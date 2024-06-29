Бобровский спокойно отнесся к тому, что его не признали лучшим игроком плей-офф НХЛ

Российский голкипер Сергей Бобровский, выигравший в составе «Флориды» Кубок Стэнли, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что не придал значения тому, что не стал обладателем «Конн Смайт Трофи» после победы в Кубке Стэнли.

— Когда комиссар НХЛ Гэри Бэттмен назвал имя лауреата на приз лучшему игроку плей-офф — «Конн Смайт Трофи», расстроились ли тому, что его дали не вам, а Макдэвиду, или вообще было уже все равно и вы не обратили внимания?

— Мы выиграли самый главный приз, и я был счастлив, что спустя 14 лет тяжелой работы нам удалось пройти этот путь.

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