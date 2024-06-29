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Сегодня, 16:00

Бобровский спокойно отнесся к тому, что его не признали лучшим игроком плей-офф НХЛ

Марат Сафин
Шеф отдела хоккея
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Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

Российский голкипер Сергей Бобровский, выигравший в составе «Флориды» Кубок Стэнли, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что не придал значения тому, что не стал обладателем «Конн Смайт Трофи» после победы в Кубке Стэнли.

— Когда комиссар НХЛ Гэри Бэттмен назвал имя лауреата на приз лучшему игроку плей-офф — «Конн Смайт Трофи», расстроились ли тому, что его дали не вам, а Макдэвиду, или вообще было уже все равно и вы не обратили внимания?

— Мы выиграли самый главный приз, и я был счастлив, что спустя 14 лет тяжелой работы нам удалось пройти этот путь.

Полностью интервью Сергея Бобровского читайте на сайте «СЭ»

Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
4 - 3
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
8 - 1
5. Флорида - Эдмонтон
3 - 5
6. Эдмонтон - Флорида
5 - 1
7. Флорида - Эдмонтон
2 - 1
4 - 3
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
2 - 1
2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
2 - 1
3. Флорида - Рейнджерс
4 - 5
4. Флорида - Рейнджерс
3 - 2
5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
3 - 2
5. Каролина - Айлендерс
6 - 3
4 - 1
Результаты / календарь
31.05
1.06
2.06
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9.06
11.06
14.06
16.06
19.06
22.06
25.06
25.06 03:00
Флорида – Эдмонтон
 2 : 1
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