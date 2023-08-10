Бобровский, Сорокин и Кучеров — номинанты на звание лучшего хоккеиста сезона

Голкиперы Сергей Бобровский (Флорида) и Илья Сорокин (Айлендерс), а также форвард Никита Кучеров (Тампа-Бэй) вошли в число номинантов на звание лучшего хоккеиста сезона-2022/23 в рамках премии «Лучший хоккеист России».

В выборе лауреатов приняли участие 60 человек — все ведущие авторы, комментаторы и блогеры России. Победители в каждой из восьми номинаций будут объявлены 23 августа.

Полная информация о проекте на странице «Лучший хоккеист России».