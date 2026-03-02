Бобровский сделал голевой пас в матче с «Айлендерс»

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отметился результативной передачей в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс».

На 4-й минуте забил латвийский нападающий гостей Сандис Вильманис. Ему ассистировали Бобровский и канадский форвард Эй Джей Грир.

В сезоне-2025/26 37-летний вратарь сделал две результативные передачи.

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