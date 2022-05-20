Бобровский сделал эффектный сэйв во втором матче с «Тампой»

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сделал эффектный сэйв во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Тампы».

В конце третьего периода при счете 1:1 он ловушкой поймал шайбу, сместившись с центра ворот в угол. Бросок наносил Ондржей Палат.