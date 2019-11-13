Бобровский рассказал, как получил 72-й номер во «Флориде»

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в интервью «СЭ» рассказал, как получил любимый 72-й номер в новой команде. Россиянин минувшим летом перебрался в «Пантерз».

— В СМИ широко разошлась история, как форвард «Флориды» Фрэнк Ватрано отдал вам ваш любимый 72-й номер за бургер, вино и «Ролекс». Как это произошло, он вам сам предложил обмен?

— Да, это так, но это не было его предложением. Летом он в шутку сказал про «Ролекс», а потом как-то я пришел на тренировку и заказал ему бургер из «Макдональдса», сказал «спасибо за номер», пожал руку — и все. Кстати, такому подарку он тоже обрадовался. Потом уже был мой следующий шаг — часы и бутылка вина. Хотел бы отметить доброту человека, для меня это большой поступок с его стороны, что он отдал номер. Я ему очень благодарен, этот жест много для меня значит. (Алена Гребенькова)

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