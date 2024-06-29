Бобровский рассказал, что будет мотивировать его продолжать карьеру после победы в Кубке Стэнли

Российский голкипер Сергей Бобровский, выигравший в составе «Флориды» Кубок Стэнли, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что для него является главным в хоккее.

— В НХЛ вы выиграли две «Везины» (приз лучшему вратарю сезона), чемпионство. Какая мотивация будет сейчас?

— Меня мотивируют не призы и награды. Мной движет любовь к своему ремеслу. Мне 35, но в душе я тот же мальчишка, который любил хоккей в 5, 7 лет и который не замечает течение времени, когда выходит на лед.

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