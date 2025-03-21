Бобровский провел 49-й сухой матч и делит с Прайсом 33-е место в истории НХЛ

«Флорида» на выезде победила «Коламбус» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский в 49-й раз не пропустил ни одной шайбы в матче за карьеру в североамериканской лиге. 36-летний россиянин сравнялся по этому показателю с Кэри Прайсом — они занимают 33-е место в истории НХЛ.

Лидирует по количеству сухих матчей Мартин Бродо (125). Среди россиян лучший результат показал Евгений Набоков (59).