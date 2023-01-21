Бобровский пропустит несколько матчей «Флориды» из-за травмы

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пропустит несколько матчей из-за травмы «нижней части» тела, сообщила журналист Кэти Энгельсон со ссылкой на главного тренера команды Пола Мориса.

34-летний россиянин начал игру регулярного чемпионата против «Монреаля» в стартовом составе, но был заменен спустя 3 минуты.

Теперь голкипер пропустит как минимум игры против «Миннесоты», «Рейнджерс» и «Питтсбурга».

В этом сезоне Бобровский сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отражая 89,7 процента бросков.