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Бобровский пропустил тренировку из-за болезни

22:41
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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пропустил последнюю тренировку команды по причине болезни, сообщает Left Wing Lock.

В последнем матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» россиянин пропустил три шайбы и был заменен в матче регулярного чемпионата.

31-летний голкипер — худший среди первых номеров команд в Национальной хоккейной лиге по коэффициенту надежности в последних 28 матчах, он занимает 31-е место по этому показателю.

В текущем сезоне Бобровский в общей сложности провел 43 матча в «регулярке» и пропустил 132 шайбы.

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