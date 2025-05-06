Бобровский пропустил на первой минуте стартового матча серии с «Торонто»

«Флорида» в стартовом матче второго раунда плей-офф НХЛ на выезде встречается с «Торонто».

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский пропустил на 34-й секунде встречи: отличился Вильям Нюландер.

«Флорида» в первом раунде обыграла «Тампу» (4-1), «Торонто» оказался сильнее «Оттавы» (4-2).