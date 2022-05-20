Бобровский: «Следующая игра станет очень важной»

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал второй матч серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Тампа-Бэй» (1:2, 0-2 в серии).

«Следующая игра станет очень важной. Мы можем изменить что-то только в будущем, но уже не прошлом. Весь год мы сражались. Это еще одно испытание для нас. Это вызов. Мы уже прошли через многие трудности», — сказал Бобровский на пресс-конференции.

33-летний Бобровский в прошедшей встрече был признан треттей звездой. Он отразил 26 из 29 бросков, а его коэффициент надежности составил 92,86.

Следующий матч пройдет в воскресенье, 22 мая, в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало — 20:30 мск.