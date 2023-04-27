Бобровский — о сейве на последних секундах основного времени с «Бостоном»: «Повезло»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский поделился мнением о своем сэйве на последних секундах основного времени пятого матча серии плей-офф с «Бостоном» (4:3 ОТ). Россиянин нейтрализовал выход один на один с нападающим «Брюинз» Брэдом Маршаном при равном счете.

«Я и забыл уже об этом моменте. Просто играл и старался отбить шайбу. Я знал, что времени осталось не так много. Я пытался занять правильную позицию и сыграть агрессивно. Мне повезло, что я сделал этот сейв», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.

Бобровский совершил 44 сейва в пятом матче серии плей-офф с «Бостоном» (4:3 ОТ, 2-3). Шестой матч в серии состоится на льду «Пантерз» 28 апреля. Начало — 23.00 по московскому времени.