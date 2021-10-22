Бобровский о 300-й победе в НХЛ: «Как быстро летит время!»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу над «Колорадо» (4:1), которая стала для россиянина 300-й в НХЛ.

«Это действительно имеет значение. Мне повезло играть в отличных командах с прекрасными хоккеистами, я благодарен им всем за то, что достиг такой отметки в карьере. Такое ощущение, что все началось очень давно, но в то же время как будто только вчера. Как быстро летит время!», — приводит пресс-служба «Флориды» слова Бобровского.

Sergei Bobrovsky on win 300: «It definitely means something. I've been fortunate to play with great players and teams and I appreciate them for this milestone... It feels like it was so long ago [when I started] but at the same time like yesterday. Time flies.» #COLvsFLA pic.twitter.com/RDAsYqxO58 — Florida Panthers (@FlaPanthers) October 22, 2021

В матче с «Колорадо» Бобровский отразил 30 из 31 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи.