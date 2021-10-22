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Бобровский о 300-й победе в НХЛ: «Как быстро летит время!»

06:42
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу над «Колорадо» (4:1), которая стала для россиянина 300-й в НХЛ.

«Это действительно имеет значение. Мне повезло играть в отличных командах с прекрасными хоккеистами, я благодарен им всем за то, что достиг такой отметки в карьере. Такое ощущение, что все началось очень давно, но в то же время как будто только вчера. Как быстро летит время!», — приводит пресс-служба «Флориды» слова Бобровского.

В матче с «Колорадо» Бобровский отразил 30 из 31 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

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Иван Торопцев все материалы автора
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