Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отказался обсуждать поведение российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в первых двух матчах первого раунда плей-офф НХЛ. Форвард старался по ходу игры разговаривать с Бобровским, чтобы вывести из равновесия.

«Я в таком не участвую, стараюсь оставаться в своей зоне. Да, разговоры есть, слышу их, но не вникаю. Разговаривать — не мое дело», — приводит в Twitter журналист Дэвид Дворк слова Бобровского.

Напомним, во втором матче между «Флоридой» и «Вашингтоном» Бобровский отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и помог команде выиграть. Он стал первой звездой встречи.

Счет в серии равный — 1-1. Третий матч пройдет 7 мая на льду «Вашингтона». Игра начнется в 20.00 по московскому времени.