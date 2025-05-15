Бобровский — о 6:1 с «Торонто»: «Флорида» провела хороший матч»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Торонто» (6:1).

«Каждый момент важен, ты не знаешь, как он сложится. Ты просто пытаешься сосредоточиться на одном броске, одном моменте, и это в общем-то все. Я думаю, мы отлично поработали, провели хороший матч. Это была хорошая победа для нас», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 3-2 в пользу «Флориды». Шестой матч состоится 16 мая и начнется в 23:00 по московскому времени.