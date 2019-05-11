Бобровский продает квартиру в Коламбусе за 3 миллиона долларов

По информации The Athletic, голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский продает свою квартиру в центре города. Отмечается, что ее стоимость оценивается почти в 3 миллиона долларов.

1 июня истекает контракт россиянина с "Коламбусом" и он станет неограниченно свободным агентом. Ранее сообщалось, что в подписании соглашения с 30-летним вратарем заинтересована "Флорида". В "Блю Джэкетс" Бобровский зарабатывал по 7,425 млн долларов за сезон.

В минувшем сезоне россиянин провел 10 матчей в плей-офф, в которых одержал 6 побед, в среднем пропуская 2,41 шайбы за игру.