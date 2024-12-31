Бобровский признан второй звездой матча с «Рейнджерс»
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (5:3).
36-летний россиянин отразил 33 броска из 36. Первой звездой признан нападающий Йеспер Боквист, оформивший дубль. Третья звезда — защитник Увис Балинскис, у которого две результативные передачи.
В текущем сезоне Бобровский провел 25 матчей, один раз сыграв на ноль при 89,7 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.81.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|39
|24
|15
|51
|2
|Вашингтон
|36
|24
|12
|50
|3
|Каролина
|36
|22
|14
|45
|4
|Питтсбург
|38
|17
|21
|39
|5
|Коламбус
|37
|15
|22
|36
|6
|Филадельфия
|37
|16
|21
|36
|7
|Айлендерс
|37
|14
|23
|35
|8
|Рейнджерс
|35
|16
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|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|37
|22
|15
|46
|2
|Флорида
|37
|22
|15
|46
|3
|Бостон
|38
|20
|18
|44
|4
|Тампа-Бэй
|34
|20
|14
|42
|5
|Оттава
|36
|19
|17
|40
|6
|Монреаль
|36
|16
|20
|35
|7
|Детройт
|36
|14
|22
|32
|8
|Баффало
|37
|14
|23
|32
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|37
|26
|11
|53
|2
|Миннесота
|37
|22
|15
|48
|3
|Колорадо
|37
|22
|15
|44
|4
|Даллас
|35
|21
|14
|43
|5
|Юта
|35
|16
|19
|38
|6
|Сент-Луис
|38
|17
|21
|38
|7
|Нэшвилл
|36
|11
|25
|29
|8
|Чикаго
|37
|12
|25
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|36
|25
|11
|53
|2
|Лос-Анджелес
|36
|21
|15
|47
|3
|Эдмонтон
|36
|21
|15
|45
|4
|Ванкувер
|35
|17
|18
|42
|5
|Калгари
|36
|17
|19
|41
|6
|Сиэтл
|37
|16
|21
|34
|7
|Анахайм
|35
|14
|21
|32
|8
|Сан-Хосе
|39
|11
|28
|28
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3.01
4.01
5.01
|31.12
|03:00
|
Флорида – Рейнджерс
|- : -
|31.12
|03:30
|
Виннипег – Нэшвилл
|- : -
|31.12
|04:00
|
Сиэтл – Юта
|- : -
|31.12
|20:30
|
Вашингтон – Бостон
|- : -
|31.12
|21:00
|
Торонто – Айлендерс
|- : -
|31.12
|23:00
|
Вегас – Монреаль
|- : -
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