Бобровский признан второй звездой матча с «Рейнджерс»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (5:3).

36-летний россиянин отразил 33 броска из 36. Первой звездой признан нападающий Йеспер Боквист, оформивший дубль. Третья звезда — защитник Увис Балинскис, у которого две результативные передачи.

В текущем сезоне Бобровский провел 25 матчей, один раз сыграв на ноль при 89,7 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.81.