Бобровский признан второй звездой матча с «Нью-Джерси»

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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3).

35-летний россиянин отразил 31 бросок. Первой звездой признан форвард «Пантерз» Сэм Райнхарт, оформивший дубль. Третья звезда — форвард «Дэвилз» Эрик Хаула, у которого 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Бобровский провел 3 матча, пропустив 10 шайб и отразив 88,8 процента бросков при коэффициенте надежности 3.42.