Бобровский признан второй звездой матча «Флорида» — «Вегас»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Вегас» (2:1). Все трое были выбраны из состава «Пантерз».
Второй звездой стал российский голкипер Сергей Бобровский. Он отразил 31 из 32 бросков по своим воротам.
Первой звездой встречи стал Райан Ломберг, забросивший одну шайбу. Замкнул тройку лучших Александр Барков, на счету которого один гол.
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|41
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|3
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|63
|35
|28
|79
|4
|Айлендерс
|65
|32
|33
|72
|5
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|62
|31
|31
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|31
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|В
|П
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|1
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|64
|34
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|81
|2
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|63
|36
|27
|78
|3
|Виннипег
|64
|36
|28
|75
|4
|Колорадо
|61
|34
|27
|74
|5
|Нэшвилл
|61
|31
|30
|69
|6
|Сент-Луис
|62
|27
|35
|59
|7
|Аризона
|63
|21
|42
|52
|8
|Чикаго
|63
|22
|41
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|63
|38
|25
|82
|2
|Лос-Анджелес
|65
|37
|28
|82
|3
|Сиэтл
|63
|36
|27
|78
|4
|Эдмонтон
|65
|35
|30
|78
|5
|Калгари
|64
|28
|36
|69
|6
|Ванкувер
|63
|26
|37
|57
|7
|Анахайм
|63
|21
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|8
|Сан-Хосе
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Результаты / календарь
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|8.03
|03:00
|
Флорида – Вегас
|- : -
|8.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Филадельфия
|- : -
|8.03
|03:00
|
Монреаль – Каролина
|- : -
|8.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|- : -
|8.03
|03:00
|
Питтсбург – Коламбус
|- : -
|8.03
|03:30
|
Айлендерс – Баффало
|3 : 2
|8.03
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|- : -
|8.03
|05:00
|
Колорадо – Сан-Хосе
|- : -
|8.03
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|- : -
|8.03
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Сиэтл – Анахайм
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|124
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|63
|96
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|63
|88
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|54
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|62
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|29
|1.95
|
|
Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26
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