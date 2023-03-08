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Сегодня, 05:40

Бобровский признан второй звездой матча «Флорида» — «Вегас»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Вегас» (2:1). Все трое были выбраны из состава «Пантерз».

Второй звездой стал российский голкипер Сергей Бобровский. Он отразил 31 из 32 бросков по своим воротам.

Первой звездой встречи стал Райан Ломберг, забросивший одну шайбу. Замкнул тройку лучших Александр Барков, на счету которого один гол.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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