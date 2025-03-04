Бобровский признан второй звездой матча между «Флоридой» и «Тампой», Василевский — третьей

Нападающий «Флориды» Александр Барков стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (2:1).

29-летний финн отметился дублем в этой игре, забив оба гола во втором периоде.

Второй звездой матча признан российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, который отразил 28 бросков. Его соотечественник, голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал 27 сейвов и назван третьей звездой.