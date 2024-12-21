Бобровский признан второй звездой матча «Флорида» — «Сент-Луис»
Пресс-служба НХЛ назвала трех звезд матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Сент-Луис» (2:1 ОТ).
Первой звездой стал форвард «Пантерз» Александр Барков, забросивший победную шайбу и сделавший голевую передачу.
Второй звездой стал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.
Замкнул тройку лучших вратарь «Блюз» Жоэль Хофер, отразивший 25 из 27 бросков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|32
|22
|10
|46
|2
|Нью-Джерси
|35
|21
|14
|45
|3
|Каролина
|32
|20
|12
|41
|4
|Питтсбург
|34
|15
|19
|35
|5
|Рейнджерс
|32
|16
|16
|33
|6
|Филадельфия
|33
|14
|19
|32
|7
|Коламбус
|33
|13
|20
|31
|8
|Айлендерс
|33
|12
|21
|31
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|33
|21
|12
|44
|2
|Флорида
|34
|21
|13
|44
|3
|Тампа-Бэй
|30
|18
|12
|38
|4
|Бостон
|34
|17
|17
|38
|5
|Оттава
|32
|17
|15
|36
|6
|Детройт
|32
|13
|19
|30
|7
|Монреаль
|32
|13
|19
|29
|8
|Баффало
|33
|11
|22
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|34
|23
|11
|47
|2
|Миннесота
|33
|20
|13
|44
|3
|Даллас
|32
|19
|13
|38
|4
|Колорадо
|34
|19
|15
|38
|5
|Юта
|32
|16
|16
|37
|6
|Сент-Луис
|35
|15
|20
|34
|7
|Чикаго
|33
|12
|21
|26
|8
|Нэшвилл
|33
|9
|24
|25
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|32
|21
|11
|45
|2
|Лос-Анджелес
|32
|19
|13
|42
|3
|Эдмонтон
|32
|19
|13
|40
|4
|Ванкувер
|32
|16
|16
|38
|5
|Калгари
|33
|15
|18
|37
|6
|Сиэтл
|34
|15
|19
|32
|7
|Анахайм
|30
|12
|18
|28
|8
|Сан-Хосе
|35
|11
|24
|27
Результаты / календарь
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
|21.12
|03:00
|
Вашингтон – Каролина
|3 : 1
|21.12
|03:00
|
Флорида – Сент-Луис
|2 : 1 ОТ
|21.12
|03:00
|
Детройт – Монреаль
|3 : 4
|21.12
|03:00
|
Баффало – Торонто
|3 : 6
|21.12
|04:00
|
Миннесота – Юта
|1 : 2
|21.12
|04:00
|
Даллас – Рейнджерс
|1 : 3
|21.12
|06:00
|
Анахайм – Колорадо
|- : -
|21.12
|21:30
|
Нэшвилл – Лос-Анджелес
|- : -
Новости