Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:04

Бобровский признан второй звездой матча «Флорида» — «Сент-Луис»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Бобровский.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала трех звезд матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Сент-Луис» (2:1 ОТ).

Первой звездой стал форвард «Пантерз» Александр Барков, забросивший победную шайбу и сделавший голевую передачу.

Второй звездой стал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.

Замкнул тройку лучших вратарь «Блюз» Жоэль Хофер, отразивший 25 из 27 бросков.

Сергей Бобровский блокирует бросок Оскара Сундквиста. «Флорида» одержала победу над «Сент-Луисом», Бобровский сделал 26 сэйвов
Александр Барков (хоккей)
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Флорида Пантерз
Читайте также
Минск – гроза фаворитов. Что произошло в КХЛ 20 декабря
Ключевая ставка сохраняется высокой. Ответы на главные вопросы
Колесников победил Лифинцева на дистанции 50 метров на Кубке Сальникова
Путин объявил 2025-й год Годом защитника Отечества
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности
Футболист «Зенита» Глушенков посетил пляж на Мальдивах в женской одежде
Популярное видео
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Вашингтон» победил «Каролину», Кочетков сделал 19 сэйвов

Новиков и Неучев забили по голу в матче за фарм-клуб «Баффало»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 32 22 10 46
2 Нью-Джерси 35 21 14 45
3 Каролина 32 20 12 41
4 Питтсбург 34 15 19 35
5 Рейнджерс 32 16 16 33
6 Филадельфия 33 14 19 32
7 Коламбус 33 13 20 31
8 Айлендерс 33 12 21 31
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 33 21 12 44
2 Флорида 34 21 13 44
3 Тампа-Бэй 30 18 12 38
4 Бостон 34 17 17 38
5 Оттава 32 17 15 36
6 Детройт 32 13 19 30
7 Монреаль 32 13 19 29
8 Баффало 33 11 22 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 34 23 11 47
2 Миннесота 33 20 13 44
3 Даллас 32 19 13 38
4 Колорадо 34 19 15 38
5 Юта 32 16 16 37
6 Сент-Луис 35 15 20 34
7 Чикаго 33 12 21 26
8 Нэшвилл 33 9 24 25
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 21 11 45
2 Лос-Анджелес 32 19 13 42
3 Эдмонтон 32 19 13 40
4 Ванкувер 32 16 16 38
5 Калгари 33 15 18 37
6 Сиэтл 34 15 19 32
7 Анахайм 30 12 18 28
8 Сан-Хосе 35 11 24 27
Результаты / календарь
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
21.12 03:00
Вашингтон – Каролина
 3 : 1
21.12 03:00
Флорида – Сент-Луис
 2 : 1 ОТ
21.12 03:00
Детройт – Монреаль
 3 : 4
21.12 03:00
Баффало – Торонто
 3 : 6
21.12 04:00
Миннесота – Юта
 1 : 2
21.12 04:00
Даллас – Рейнджерс
1 : 3
21.12 06:00
Анахайм – Колорадо
 - : -
21.12 21:30
Нэшвилл – Лос-Анджелес
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости