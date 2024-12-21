Бобровский признан второй звездой матча «Флорида» — «Сент-Луис»

Пресс-служба НХЛ назвала трех звезд матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Сент-Луис» (2:1 ОТ).

Первой звездой стал форвард «Пантерз» Александр Барков, забросивший победную шайбу и сделавший голевую передачу.

Второй звездой стал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.

Замкнул тройку лучших вратарь «Блюз» Жоэль Хофер, отразивший 25 из 27 бросков.