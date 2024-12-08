Бобровский признан второй звездой матча «Флорида» — «Сан-Хосе»
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 из 29 бросков соперников по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (3:1) и был признан второй звездой встречи.
В нынешнем сезоне 36-летний вратарь одержал 12 побед, отыграл 1 сухой матч и потерпел 5 поражений за 18 игр. В общей сложности на счету Бобровского 408 побед в НХЛ, по этому показателю россиянин вышел на чистое 11-е место среди вратарей лиги.
Первой звездой матча стал оформивший дубль нападающий «Пантерз» Мэттью Ткачук. Третьей звездой встречи признали голкипера «Сан-Хосе» Маккензи Блэквуда, которому удалось отразить 49 из 52 шайб от «Флориды».
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|И
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|Миннесота
|27
|18
|9
|40
|2
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|28
|20
|8
|40
|3
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|26
|16
|10
|32
|4
|Колорадо
|28
|15
|13
|30
|5
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|28
|6
|Юта
|26
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|26
|7
|Нэшвилл
|28
|7
|21
|20
|8
|Чикаго
|27
|8
|19
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|27
|16
|11
|35
|3
|Ванкувер
|25
|14
|11
|32
|4
|Калгари
|27
|13
|14
|31
|5
|Эдмонтон
|26
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|12
|30
|6
|Сиэтл
|28
|13
|15
|27
|7
|Сан-Хосе
|30
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|8
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13.12
|8.12
|00:00
|
Чикаго – Виннипег
|2 : 4
|8.12
|01:00
|
Айлендерс – Каролина
|4 : 3
|8.12
|02:00
|
Флорида – Сан-Хосе
|3 : 1
|8.12
|03:00
|
Питтсбург – Торонто
|5 : 2
|8.12
|03:00
|
Оттава – Нэшвилл
|3 : 1
|8.12
|03:00
|
Детройт – Колорадо
|1 : 2
|8.12
|03:00
|
Монреаль – Вашингтон
|2 : 4
|8.12
|04:00
|
Лос-Анджелес – Миннесота
|4 : 1
|8.12
|06:00
|
Эдмонтон – Сент-Луис
|- : -
|8.12
|21:00
|
Рейнджерс – Сиэтл
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