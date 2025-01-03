Бобровский признан второй звездой матча «Флорида» — «Каролина»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча «Флорида» — «Каролина» (1:3).

Второй звездой признан российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский. 36-летний россиянин отразил 37 из 39 бросков по своим воротам.

Первой и третьей звездой встречи стали защитники «Харрикейнз» Джейкоб Слэвин и Брент Бернс соответственно. Первый набрал 2 (1+1) очка, а у второго — один гол.