Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Детройт» (4:1). Все трое были выбраны из состава «Пантерз».

Первой звездой признан нападающий Картер Верхэге, оформивший дубль. Второй звездой стал российский вратарь Сергей Бобровский, отразивший 35 из 36 бросков по своим воротам. Замкнул тройку Джонатан Юбердо, забросивший одну шайбу.