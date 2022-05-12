Бобровский признан третьей звездой пятого матча «Флориды» с «Вашингтоном»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков пятого матча первого раунда плей-офф «Флорида» — «Вашингтон» (5:3). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи признан российский голкипер Сергей Бобровский. 33-летний россиянин отразил 30 из 33 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал форвард Александр Барков, который сделал две голевые передачи. Возглавил тройку нападающий Картер Верхэге. На его счету 5 (2+3) набранных очков.

Напомним, Бобровский попадал в число трех звезд в первом, во втором и в четвертом матчах этой серии.