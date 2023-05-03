Бобровский признан третьей звездой матча «Торонто» — «Флорида»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков первого матча второго раунда плей-офф «Торонто» — «Флорида» (2:4). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой стал российский голкипер Сергей Бобровский. Он отразил 34 из 35 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан нападающий Мэттью Ткачак, который сделал три голевые передачи.

Возглавил тройку форвард Сэм Бэннет, на счету которого гол и голевая передача.