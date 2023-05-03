Бобровский признан третьей звездой матча «Торонто» — «Флорида»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков первого матча второго раунда плей-офф «Торонто» — «Флорида» (2:4). Все трое были выбраны из состава победителей.
Третьей звездой стал российский голкипер Сергей Бобровский. Он отразил 34 из 35 бросков по своим воротам.
Второй звездой признан нападающий Мэттью Ткачак, который сделал три голевые передачи.
Возглавил тройку форвард Сэм Бэннет, на счету которого гол и голевая передача.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 1
|0 - 1
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
Результаты / календарь
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
2.05
3.05
4.05
5.05
6.05
7.05
8.05
|3.05
|02:00
|
Торонто – Флорида
|2 : 4
|3.05
|04:30
|
Даллас – Сиэтл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|6
|12
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|6
|11
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|7
|11
|И
|Г
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|7
|7
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|6
|7
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|7
|6
|И
|КН
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|5
|1.38
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|6
|2.01
Новости