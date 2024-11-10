Бобровский признан третьей звездой матча с «Филадельфией»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:3 Б).

36-летний россиянин отразил 34 броска из 37. Первой звездой признан форвард Эван Родригес, отметившийся двумя передачами и победным буллитом. Вторая звезда — форвард Сэм Беннетт, забивший один гол.

В текущем сезоне Бобровский провел 11 матчей, в которых отразил 89,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2.95.