Бобровский признан третьей звездой матча «Колорадо» — «Флорида»

НХЛ объявила лучших игроков матча «Колорадо» — «Флорида» в регулярном чемпионате лиги.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский стал третьей звездой игры, сделав 31 сейв.

Первой звездой матча стал защитник «Колорадо» Девон Тэйвз, на счету которого 3 (2+1) очка. Второй звездой признан вратарь «Эвеланш» Маккензи Блэквуд, сделавший 26 сейвов.